Sarraf davasında karar duruşması başladı

ABD'de devam eden Sarraf davasında Halk Bankası'nın eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla'nın alacağı cezanın belirleneceği duruşma başladı.

ABD'de Rıza Sarraf'ın itirafçı olduğu davada yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'ya verilecek cezanın belirleneceği karar duruşması başladı.

Duruşmayı takip eden Adam Klasfeld'in Twitter'dan duyurduğuna göre yargıç Richard Berman, Atilla'nın "sistemde önemsiz bir rol oynadığını", Süleyman Aslan'ın talimatlarını yerine getirdiğini söyleyerek Atilla'ya "merhametli" bir ceza verilmesi görüşünde olduğunu söyledi.

Klasfeld'in Sebla Küçük'ün Türkçeye çevirdiği twitlerine göre Berman "Bu davada, kitapta yazan mahkumiyetin değil, merhametli bir cezanın verilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Berman Atilla'nın davada "yalancı tanıklık" ettiğini söyledi. Atilla'nın Rıza Sarraf'tan daha az kusurlu olduğunu belirten Berman, Atilla'nın görünüşe göre Halkbank'taki yöneticisi olan Süleyman Aslan'ın talimatlarını yerine getirdiğini ifade etti.

Berman, savunmanın "kumpas kurma" suçlaması için cezanın hafifletilmesi talebini reddetti.

Berman, Atilla'nın diğer kişilerden "ciddi olarak daha az kusurlu" olduğunu söyledi ve Atilla'nın sistemde "önemsiz bir rol" oynadığı gerekçesiyle cezanın hafifletileceğini belirtti.

Yargıç Berman "Hakan Atilla için müebbet hapis cezasının uygun, adil veya makul olacağı görüşünü tamamen reddediyorum" dedi. Berman'ın kılavuzuna göre 97 ila 121 ay hapis cezası verilmesi gerekiyor. Berman muhtemelen bunun daha altında bir ceza verecek.

Savunma makamı Atilla'ya 46 ila 57 ay, ABD hükümeti ise 15 yıldan fazla hapis cezası verilmesi gerektiğini iddia ediyor.