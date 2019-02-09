Sarı Yelekliler’e Paris’te polis saldırısı

Fransa’da akaryakıt zamlarına karşı başlayan Sarı Yelek Hareketi’nin gösterileri 13’üncü haftasında devam ediyor. Bugün başkent Paris’teki eylemlerde polisin saldırısında bir kişinin elinin parçalandığı belirtiliyor.

Fransa’da kasım ayında akaryakıt zamlarına karşı başlayan Sarı Yelek eylemleri 13’üncü haftasında devam ediyor.

Başkent Paris’te yapılan eylemde polisin biber gazı ve gözyaşartıcı gaz bombalarıyla saldırısında bir kişi ağır yaralandı. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde elinin parçalandığı görülen göstericinin gaz fişeğiyle yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Paris’te Zafer Takı önünde sabah saatlerinde bir araya gelen Sarı Yelekliler, Champs Elysees Bulvarı’ndan geçerek Ulusal Meclis Binası’na doğru yürüyüş düzenledi. Yürüyüşün Eyfel Kulesi önünde sonlanması bekleniyor.

Sarı Yelekliler bugünkü eylemlerde geçen hafta Ulusal Meclis tarafından kabul edilen gösteri hakkını sınırlandıran yasayı ve göstericilere yönelik polis şiddetini de protesto ediyor.

Bordo, Nice, Marsilya, Montpeillier, Rouen ve Caen kentlerinde de Sarı Yelekliler bugün sokaklara çıktı.

Fransa’da akaryakıt zamlarına karşı 17 Kasım’dan beri sokakları dolduran Sarı Yelekliler “zenginlerin cumhurbaşkanı” olarak anılan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un istifasını talep ediyor.

Sarı Yelek hareketinin liderliği iddasındaki kimi gruplar arasında görüş ayrılıklarının belirginleşmeye başladığı da ifade ediliyor.

Bazı gruplar sendikalarla işbirliği yapmaktan yana tavır alırken, bazı gruplarsa sendikalara güvenmediklerini söylüyor. Hareketin içindeki çoğunluk Macron’a ve hükümete karşı baskıyı artırmaktan yanayken, bazıları da İtalya’nın Beş Yıldız Hareketi lideri Luigi Di Maio’nun hareketin bazı temsilcileriyle yaptığı görüşmeden rahatsızlıklarını dile getiriyor.