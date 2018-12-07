Sarı Yelekliler ayakta: Paris'te turistik mekanlar yarın kapalı olacak

Fransa'nın başkenti Paris'te Sarı Yelekliler hareketinin hükümet karşıtı eylemleri sürerken, kentte turistlerin ilgi gösterdiği yerlerin yarın kapatılmasına karar verildi. Eyfel Kulesi ve başlıca müzeler kapalı olacak. Polis, ünlü Champs-Elysees Bulvarı'ndaki dükkanlara da kepenk kapatmaları çağrısında bulundu.

Fransa'nın başkenti Paris'te Sarı Yelekliler hareketinin Macron ve hükümet karşıtı protestoları sürüyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre kentte turistlerin ilgi gösterdiği yerlerin yarın kapatılmasına karar verildi.

Başbakan Edouard Phillipe, ülke genelinde 89 bin polisin görev yapacağını ve başkente zırhlı araçların konuşlandırılacağını söyledi.

Polis, kentin ünlü bulvarı Champs-Elysees'teki dükkanlar ve restoranlara kepenk kapatmaları çağrısında bulunurken, bazı müzeler de kapalı olacak.

Eyfel Kulesi'nin işletmesini yapan şirket, protesto gösterilerinin "yeterli güvenlik koşullarını" sağlamayı imkansız hale getirdiğini açıkladı. Yetkililer, geçen haftaki eylemlerde Zafer Takı'nın zarar görmesinin ardından, ünlü eserlerin korunması için güvenlik önlemlerini artıracaklarını açıkladı.

Kültür Bakanı Franck Riester Louvre ve Orsay müzeleriyle, opera binaları ve Büyük Saray Kompleksi'nin kapatılacak mekanlar arasında olduğunu belirtti.

Polis de Champs-Elysess Bulvarı ve diğer alışveriş mekanlarına kapalı kalmaları ve dışarıya masa ya da sandalye konulmaması çağrısında bulundu.

Cumartesi günkü birçok futbol maçı da ertelendi. Paris ve Montpellier, Monaco Nice, Toulouse ve Lyon ve Saint-Etienne ve Marsilya karşılaşmaları ertelenen maçlar arasında.