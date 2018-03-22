Rusya'yla Yunanistan arasında Türkiye görüşmesi

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki durumu üzerine görüştü.

Kremlin’den yapılan açıklamada Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın, dördüncü dönem başkanlığa seçilen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i telefonla arayarak tebrik ettiği belirtildi.

Sputnik'in haberine göre Yunanistan Başbakanlığı da tarafların Türkiye’nin Doğu Akdeniz'deki poziyonuna değindiğini belirtti.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Çipras, Putin’i arayarak seçimdeki zaferi için tebrik etti. Görüşmede ikili ilişkiler, Putin’in ABD Başkanı Donald Trump’la yaptığı telefon konuşması, Avrupa’da güvenlik ve doğu Akdeniz Havzası’ndaki durum ele alındı.

İngiltere’nin Rus askeri istihbaratında çalışırken İngiliz dış istihbarat servisi MI6'ya bilgi sızdıran eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya Skripal'in zehirlenmesiyle ilgili Rusya’ya yönelttiği suçlamalar da tarafların değindiği konular arasındaydı.

Yunanistan Başbakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise "Görüşmede liderler ikili ilişkileri, Rusya ile Avrupa ilişkilerine dair önemli konuları, özellikle de Türkiye’nin pozisyonuna dikkat vererek Doğu Akdeniz Havzası’ndaki durumu ele aldı" ifadeleri kullanıldı.