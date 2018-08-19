Rusya'dan 'Rusya-Türkiye-Almanya-Fransa zirvesi' hakkında açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, Türkiye, Almanya ve Fransa liderleri arasındaki dörtlü zirve öncesinde daha düşük düzeyli bir toplantı yapılabileceğini duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, Türkiye, Almanya ve Fransa liderleri arasında Suriye konusunda planlanan dörtlü zirvenin öncelikle liderlerin yardımcıları ve uzmanlar düzeyinde yapılması görüşünün öne çıktığını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in dün Berlin'deki görüşme sırasında dörtlü zirveyi istişare ettiğini belirten Peskov, ikilinin öncelikle yardımcılar ve uzmanlar düzeyinde dörtlü görüşme yapılması konusunda anlaştığını ifade etti.

Peskov, "Dörtlü format, Berlin'de ele alındı. Putin ve Merkel, gelecekte görüşmenin seviyesinin yükseltilmesi için bu formatın öncelikle uzmanlar ve yardımcılar düzeyinde yapılması konusunda anlaştı" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Temmuz'da yaptığı açıklamada Rusya, Almanya ve Fransa liderleriyle eylül başında Suriye konulu bir zirve yapacaklarını açıklamıştı.