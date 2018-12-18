Rusya'dan Kırım'a savaş uçağı sevkiyatı

Rusya Savunma Bakanlığı Kırım'a 10'un üzerinde savaş uçağı gönderileceğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen Kiev'in Kırım sınırında provokasyona hazırlandığı açıklamasının ardından, Rusya Savunma Bakanlığı, yarımadaya 22 Aralık’ta 10’dan fazla Su-27SM ve Su-30M2 savaş uçağının gönderileceğini duyurdu.

Sputnik'in aktardığına göre Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 22 Aralık'ta Krasnodar'daki Krımsk hava üssünden Kırım'daki Belbek hava üssüne 10'dan fazla Su-27SM ve Su-30M2 uçağı gönderileceği söylendi. Uçaklar yarımadada daimi olarak konuşlandırılacak.

LAVROV 'PROVOKASYON HAZIRLIĞI VAR' DEMİŞTİ

Uçaklar Kırım'a gönderildiğinde Belbek hava üssünün tamiratı tamamlanmış olacak. Bahar döneminde restorasyon çalışmalarına başlanan üsteki pistin uzunluğu 3450 metre.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev'in Kırım sınırında bu ay sonunda provokasyon hazırladığı yönünde bilgiler aldıklarını söylemişti.

Ukrayna gemileri kasım ayı sonunda Karadeniz'de Rusya sınırlarını ihlal etmişti. Rus sınır güvenlik güçleri gemileri alıkoymuş ve mürettebatını tutuklamıştı. Ukrayna'da daha sonra sıkıyönetim ilan edilmişti.