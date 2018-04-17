Rusya'dan İdlib'e hava saldırısı

Rusya'ya ait savaş uçakları İdlib'in güneyinde cihatçı gruplara karşı hava saldırısı düzenledi.

Rusya'ya ait uçaklar, İdlib'in güneyinde El Kaide bağlantılı Hey'et Tahrir'uş Şam ile Müslüman Kardeşler bağlantılı grupların da dahil olduğu Tahrir Suriye Cephesi'ni bombaladı.

Al Masdar'ın haberine göre Rusya'nın saldırıları Maar Zita, Maar Harmeh ve Taarii kasabalarına gerçekleştirildi.

Savaş uçaklarının bölgeyi ilk kez hedef aldıkları ve güdümlü silahlarla cihatçılara ait olduğu kesinleşmiş yerleri vurdukları açıklandı.

Hey'et Tahrir'uş Şam ile Tahrir Suriye Cephesi'nin uzun süredir birbirleriyle savaşmakta olduğu biliniyor.