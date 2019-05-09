Rusya'dan ABD'ye uyarı: Kürtleri Arap bölgelerine yerleştirmeyin

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Arap bölgelerine Kürtleri yerleştirme çabaları konusunda ABD'yi uyardı. Öte yandan Fırat'ın doğusundaki Deyrezzor'da YPG yönetimine karşı Arapların protestoları üçüncü haftasına girdi.

ABD'nin Suriye'de Kürtleri Arapların yaşadığı bölgelere yerleştirmesi girişimlerine tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu sürecin Suriye'nin parçalanması ile sonuçlanabileceği uyarısı yaptı.

TASS haber ajansının haberine göre Lavrov, Çarşamba günü İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada ABD'nin Suriye'de Kürtlerle ilgili planlarını eleştirdi.

'ABD'NİN GİRİŞİMLERİ SURİYE'NİN BÖLÜNMESİNE GİDER'

"Suriyeli Kürtlerin Suriye'de asırlardır yaşayan, uzun bir tarihe sahip bir ulus olarak haklarına sahip olmalarını güçlü bir biçimde destekliyoruz" diyen Lavrov, "Kürtlerin yaşadığı bölgelerin onların ulusal mirası olarak kalmayı sürdürmesi gereklidir. ABD'nin, Arap kabilelerinin tarihi olarak yaşadığı yerlere Kürtleri yerleştirme girişimleri kötü bir süreçtir, doğrudan ayrılıkçılığa ve Suriye'nin bölünmesine gidecek bir yoldur" şeklinde konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı, Fırat'ın doğusundaki durumla ilgili endişelerini de dile getirerek burada konuşlu yabancı birlikler ve özel operasyon birliklerinin Suriye Arap Cumhuriyeti'nin bir bölümünü işgal eder konumda olduğunu söyledi.

'BU GÜÇLER SURİYE'NİN DAVETİYLE BULUNMUYOR'

Bu güçlerin Şam yönetiminin davetiyle bölgede bulunmadığını, varlıklarının yasa dışı olduğunu söyleyen Lavrov şu ifadeleri kullandı:

"Hâlâ Kürt kartını oynamaya çalışıyorlar. Biz, Kürt sorununun, Kürtlerin yaşadığı devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı içinde çözülmesi gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Lavrov, "ABD ve -Fransız muhataplarımız dahil- Amerika'ya sahada yardım edenler, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı konusunda söyleyegeldiklerini uygulamaya da geçirmelidirler."

ARAPLARDAN YPG'YE PROTESTO

Öte yandan Suriye'nin doğusundaki Deyrezzor vilayetinin Arap sakinlerinin Kürt yönetimini protesto gösterilerinin üçüncü haftasına girdiği bildiriliyor. YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG), petrol zengini bölgenin kontrolünü 18 ay önce ele geçirmişti. Bölgenin Arap sakinleri, YPG yerel yönetimini kendilerine karşı ayrımcılık yapmak ve temel hizmetleri sağlamamakla suçluyor.

Reuters haber ajansına konuşan bölge sakinleri ve aşiret üyeleri, gençlerin zorla SDG içinde silah altına alınması ve hapiste bulunan binlerce kişinin akıbeti nedeniyle gerginlik yaşandığını belirtiyor.

Bazı köylerde SDG'nin protestoculara ateş açtığı bildiriliyor. YPG'nin bir süredir Suriye rejimine petrol sattığı ve bunun da bölgenin Arap sakinlerini rahatsız ettiği kaydediliyor.