Rusya’da internetten oy kullanma sistemi gelebilir

Resmi kaynaklara göre Rusya’da 2021 parlamento seçimleri için internetten oy kullanma sisteminin getirilmesi düşünülüyor.

Rusya Merkez Seçim Koordinasyonu üyelerinden birinin basına verdiği demece göre Rusya 2021 seçimlerinde internet üzerinden oy kullanma sistemine geçmeyi düşünüyor. Rusya devletinin resmi kaynaklarına göre bu sistem hali hazırda İsviçre ve Estonya’daki sisteme benzeyecek.

Rusya Merkez Seçim Koordinasyonu üyelesi Vasili Lihaçev cuma günü düzenlenen basın toplantısında, “Rusya Federasyonu topraklarının ölçeğini dikkate alarak internet oy kullanma yöntemini kullanmaya başlamamız gerekiyor. Bir sonraki federal seçimlerde (2021 parlamento seçimleri) bu konuda bir şeyler yapacağımızı düşünüyorum” dedi.

Yetkilinin, internet yoluyla oylamaya olası bir geçişi engelleyen temel sorunun, güvenlik kaygılarının olduğunu söyledi. Sistemin tek bir oy kaybının bile olmayacağını garanti ettiğinde geçerli sayılabileceğini de sözlerine ekledi. Ayrıca İsviçre ve Estonya gibi ülkelerde olduğu gibi olumlu örneklerin yapılabileceğine şahit olduklarını söyledi.

Aynı röportajda Lihaçev, “Mobil Seçmen” olarak adlandırılan devamsız oy verme sistemini genişletmenin gerekli olduğunu söyledi. “Mobil Seçmen” sistemi gezici sandıklardan oluşuyordu ve her seçimde oy çalma ve yolsuklara alan açtığı için yoğun eleştirilere maruz kalıyordu.