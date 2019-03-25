Rusya soruşturmasında Trump'a suçlama yok

ABD'de 2016 Başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği iddialarını soruşturan özel yetkili Savcı Robert Mueller'ın raporunda Trump'a suçlama yöneltmediği belirtildi.

ABD Adalet Bakanı William Barr, Rusya soruşturmasını yürüten özel yetkili Savcı Robert Mueller’ın bakanlığa sunduğu raporu incelemesini bitirdi, rapordaki ana bulguları Kongre'deki yetkililerle paylaştı.

4 sayfalık bilgilendirme metninde, Mueller'ın raporunda Trump'a suçlama yönetilmediği kaydedildi.

Mueller 22 ay süren soruşturmasına Trump'ın seçim ekibinin Rusya'yla işbirliği yapıp yapmadığını ve Trump'ın adalete müdahale edip etmediğini araştırıyordu.

Barr'ın raporla ilgili sunduğu bilgilendirme mektubunda Mueller'ın Başkan'ın adalete müdahale edip etmediğine dair bir sonuca varmadığı kaydedildi.

VOA Türkçe'nin haberine göre rapor, bu konuda Trump'ın suç işlediği sonucuna varmıyor temize de çıkarmıyor.

Barr bilgilendirme metninde, rapordaki bulgular ışığında kendi değerlendirmelerine göre "adalete müdahale edilmemiştir" mesajını verdi.

Barr'a bu metinde yer verdiği bu sözler nedeniyle eleştiriler yöneltildi.

Barr, Adalet Bakanı olmadan önce Başkan'ın adalete müdahalesi konusunda soruşturmaya karşı çıkan bir yazıyı Adalet Bakanlığı'na göndermişti.

Uzun süredir ABD'deki gündemi belirleyen Rusya'yla işbirliği olup olmadığı konusunda da Özel Savcı Mueller Barr'ın bilgilendirmesine göre Trump ekibinin ya da yardımcılarının Rusya'yla işbirliği yaptığının ortaya konmadığını belirtti.

Bilgilendirme metninde raporun Başkan’ın suç işlediği sonucuna varmadığı kaydedildi. Bu çerçevede raporda Trump'a suçlama yöneltilmedi.

Barr’ın bilgilendirme metnini hazırlarken Adalet Bakanı yardımcısı Rod Rosenstein ve bazı yardımcılarıyla istişarelerde bulunduğu ancak Mueller’la görüş alışverişinde bulunmadığı belirtildi.

TRUMP MEMNUN

Barr'ın raporla ilgili bilgilendirme metninin kamuoyuna yansımasının ardından kameraların karşısına geçen Trump, "İşbirliği yok, adalete müdahale yok tam bir temize çıkma" dedi.

Trump, Rusya'yla işbirliğinin hayatında duyduğu en saçma şey olduğunu da kaydetti.

Trump’ın avukatlarından Rudy Giuliani de sonucun beklenenden de iyi olduğunu belirtti.

BARR KOMİSYONDA İFADE VEREBİLİR

Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Jerry Nadler ise Adalet Bakanlığı'nın konuyu Kongre'ye bıraktığına dair görünüm olduğunu kaydetti.

Nadler, Adalet Bakanı Barr’ı önümüzdeki günlerde Kongre’ye ifade vermesi için çağıracaklarını da belirtti.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Bundan sonra Demokratlar'ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde ilgili komisyonlarının raporla ilgili bazı isimleri ifadeye çağırması bekleniyor.

Adalet Komisyonu Başkanı Nadler, Barr'ın ifadeye çağrılacağını açıkladı bile.

Raporun tamamının açıklanması bekleniyor ve bu süreçte Barr'ın tarafsız davranmadığı yönünde Demokratlar'dan eleştiriler de var.

Barr'ın bilgilendirme metninin kamuoyuna yansıması ülkede bir süredir devam eden azil tartışmalarını da en azından bir süreliğine durdurabilir.

Cumhuriyetçiler'in çoğunlukta olduğu Senato'da da zaten bunun oldukça zor olduğu kaydediliyor.