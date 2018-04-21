Rusya: OPCW heyeti Duma'ya gidiyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Zaharova, Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü (OPCW) heyetinin bu sabah Duma'ya gitmek üzere yola çıktığını açıkladı. Heyet güvenlik endişeleri nedeniyle bir süredir Şam'da bekliyordu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Şam'daki Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü (OPCW) heyetinin kimyasal saldırı iddialarını araştırmak üzere bu sabah Doğu Guta'nın Duma kentine gitmek üzere yola çıktığını açıkladı.

Sputnik'in haberine göre Zaharova yaptığı yazılı açıklamada OPCW heyetinin, Suriye hükümetinin davetinin üzerinden 11 gün geçmesi ardından Duma’ya ulaşacak olmasını eleştirdi.

Zaharova, Duma’da 7 Nisan’da kimyasal saldırı düzenlendiği iddiaları hakkındaki tartışmalar bu kadar büyümüşken ve hem Suriye ordusu hem de Rus askerler OPCW heyetinin güvenliği konusunda güvence vermişken böyle bir gecikme yaşanmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Bunun yanı sıra Rus Dışişleri Sözcüsü, OPCW heyetinin, Duma’da meydana gelenleri tarafsız bir biçimde araştırıp bir an önce objektif bir rapor hazırlamasını beklediklerini kaydetti.

Zaharova ayrıca, Duma’da yaşananların kimyasal bir saldırı olduğu bile kesinleşmemişken Batılı ülkelerdeki siyasetçilerin Suriye hükümetini suçlayıcı açıklamalar yapmasını eleştirdi.

Rus Dışişleri Sözcüsü, Duma’daki olayların "kasıtlı olarak çarpıtılması karşısında çok öfkeli olduklarını" belirtip bu tür çarpıtmaların "bir dizi Batılı ülkenin yetkililerinin açıklamalarında bol miktarda bulunduğunu" ifade etti.

'DUMA'DAKİ ÇALIŞMALARI ENGELLEMEMİZ SÖZKONUSU OLAMAZ'

Duma’da 7 Nisan’da kimyasal saldırı düzenlendiği iddialarını, ABD, Fransa ve İngiltere’nin bu iddiaları gerekçe gösterip 14 Nisan’da Suriye’nin çeşitli noktalarına füze saldırıları düzenlemelerini izlemişti. Rusya ve Suriye hükümeti, Duma’da ordunun kimyasal saldırı düzenlediği iddiaları reddediyor. Bu arada Duma’da yaşananlar konusunda görgü tanıkları ve Suriyeli doktorların verdiği ifadeler, yerleşim yerinde meydana gelenin kimyasal bir saldırı olmadığı görüşünü güçlendiriyor.