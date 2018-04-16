Rusya ABD'nin devlet borcuna yaptırım uygulayamayacağına güveniyor

ABD yönetimi Rusya'ya yeni yaptırımlar planlarken, Rusya ABD'li yatırımcıların zarar görecek olması sebebiyle devlet borcuna yaptırım uygulayamayacağına güveniyor.

ABD'nin Rusya'ya olası yaptırımları tartışılırken, Rusya'nın kamu borcuna yönelik yaptırım uygulanabileceği ve kamu borçlarıyla ilgili finansal işlemlere ABD tarafından yasak getirilebileceği gündeme gelmişti.

Bloomberg'in haberine göre Rusya Maliye Bakanlığı açıklamaları, Rusya'nın bunu olası görmediğini gösteriyor. Rusya Maliye Bakanlığı'nın borç bölümünün başında bulunan Konstantin Vyshkovsky, Rusya'nın uluslararası pazara entegrasyonu sebebiyle bunun güç olduğunu söylüyor.

ABD Hazine Bakanlığı'nın kamu borçlarını hedef alınmaması yönünde tavsiye verdiği aktarılıyor. Tavsiyenin sebebiyse kamu borçlarını hedef almanın "ABD'li yatırımcılara büyük hasar verecek olması".

Rusya'nın kamu borcunun yüzde 34'ünün yabancıların elinde olduğu kaydediliyor.

Yeni yaptırımları bugün duyuracak olan ABD; 6 Nisan'da Rus oligarkları ve devletle bağlantılı şirketleri hedef alan bir dizi yaptırımı uygulamaya koymuştu.