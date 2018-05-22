Rus meclisi ABD yaptırımlarına yanıt veren tasarıyı onayladı

Rus meclisi, ABD ve müttefiklerinin ülkeye karşı yaptırımlarına yanıt veren tasarıya onay verdi.

Rus meclisi, ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya karşı yaptırımlarına yanıt verilmesini öngören tasarıya onay verdi.

Tasarının ABD ve diğer yabancı devletlerin "dostça olmayan eylemlerine" karşı Rusya'nın egemenliğini savunmayı amaçladığı belirtiliyor.

Tasarıya göre Rusya, kendisine karşı getirilen yaptırımlara farklı yanıtlar verebilecek, ancak bu yanıtlarda Rusya'da üretilmeyen hayati malların edinimde sorun yaşanmaması gözetilecek.

Belgede "Bu federal yasanın amacı Rusya'nın çıkarlarını ve güvenliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü, Rus vatandaşlarının haklarını ve özgürlüklerini ABD ve diğer yabancı devletlerden korumaktır" deniliyor.