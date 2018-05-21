Ruhani'den ABD'ye: Siz kim oluyorsunuz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, ABD'nin Tahran'a yönelik olarak 'tarihin en sert yaptırımlarını uygulayacağı' tehdidine sert tepki gösterdi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'u sert dille eleştirdi. Ruhani, Pompeo'nun açıklamaları için "Siz kim oluyorsunuz da İran ve dünya için ne yapıp ne yapmayacağı konusunda karar alıyorsunuz" dedi.

İran'a yönelik tehditlerin eskiye dayandığını belirten Ruhani "Bu tip sözleri daha önce de bazı ABD'li yetkiler de söyledi. Fakat İran halkı bunlara itibar etmedi ve şimdi de itibar etmiyor. Ülkeler bağımsız olmak istiyor. ABD, bazı yerlerde baskıyla bazı işlerini yürütebilir ancak bu ülkenin dünya adına karar almaya çalışması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.