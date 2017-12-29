Riyad: Türk basınında yer alan Suudi Arabistan’ın Katar’da darbe istediği iddiaları asılsız

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği, ''Türkiye, Katar’da darbeyi önledi'' başlığı altında çıkan haberlerin Suudi Arabistan’a yönelik ''boş iddialar'' olduğunu açıkladı.

''Türkiye, Katar’da darbeyi önledi'' başlığı altında çıkan haberlere ilişkin Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama geldi.

Büyükelçilik, bugün yaptığı açıklamada Katar’da darbe yapmaya çalıştıkları yönündeki iddiayı reddederek geçen temmuz ayından bu yana iki ülkenin ilişkilerinin kesilmiş durumda olduğuna dikkat çekerek, iddiaları ''boş ve asılsız'' olarak niteledi.

Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçiliği, söz konusu iddiaları kınayarak haberde, ''Türkiye’nin kendisini savunduğunu'' belirtti.

Elçilik, Türkiye medyasının doğruluğunun ve güvenilirliğinin araştırılması çağrısında bulunarak Suudi Arabistan’ın yasal işlem yapma hakkı olduğunu savundu.