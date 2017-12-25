RFKP'den sürpriz aday

Rusya Federasyonu Komünist Partisi (RFKP), Rusya'da Mart ayında yapılması planlanan 2018 Başkanlık seçimleri için sürpriz bir ismi aday gösterdi.

Rusya Federasyonu Komünist Partisi (RFKP) 2018 Başkanlık seçimleri için gösterdikleri adayla şaşırttı. RFKP, 57 yaşındaki Lenin Devlet Çiftliği'nin yöneticisi Pavel Grudinin'i liderleri Gennadiy Züganov'un yerine aday gösterdi.

Uzun süredir RFKP'nin liderliğini üstlenen ve sadece 2004'teki başkanlık seçimlerinde kendisi yerine Rusya Tarım Partisi'nin lideri Nikolay Haritonov'u aday gösteren Züganov'un bu seçimde de Vladimir Putin'in karşısına aday olarak çıkması bekleniyordu. Züganov, Grudinin'in partinin tek adayı olacağını açıklayarak bu beklentilere son verdi.

RFKP ÜYESİ DEĞİL, SEMPATİZAN

Grudinin'in adaylığının oylandığı, önceki gün gerçekleşen RFKP kongresinde 300'ün üzerinde delegeden sadece 11 "hayır" oyu geldi.

Grudinin, RFKP üyesi olmamakla birlikte kendisini "sempatizan" olarak tanımlıyor. Rus seçim kanunlarında partilerden aday gösterilen isimlerin parti üyesi olması gerektiğine dair bir madde yok.

DTÖ'DEN ÇIKMAYI SAVUNUYOR

Grudinin, "geleneksel" olmayan patronluk anlayışıyla Rusya'da ünlü bir isim. 1995 yılında Lenin Devlet Çiftliği'nin yöneticiliğini yapan Grudinin'in, çiftliği “küçük, kendine yeten ve başarılı” bir iş kapısına çevirdiği belirtiliyor.

Moskova bölgesinin en önemli meyve ve sebze üreticisi olan çiftliğin, işçilere ücretsiz sağlık, konut gibi imkanlar sağladığı ifade ediliyor.

Grudinin'in siyasi kariyeriyse 90'lara uzanıyor. 1997 ve 2011 yılları arasında Moskova Bölgesel Duması'nda görev alan Grudinin, yoksulluğa karşı savaş açtığını ve Rusya'nın Dünya Ticaret Örgütü'nden ayrılması gerektiğini vurguluyor.