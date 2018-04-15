Putin: Saldırılar sürerse uluslararası ilişkilerde kaos çıkar

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüşen Putin, Suriye’ye saldırıların devam etmesi durumunda uluslararası ilişkilerde kaosun kaçınılmaz olacağını söyledi.

ABD, İngiltere ve Fransa’nın Cumartesi sabaha karşı Suriye’ye düzenlediği saldırının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün telefonda görüştü.

Kremlin tarafından yapılan açıklamaya göre, ikili yaptıkları görüşmede Suriye’ye yapılan saldırının çok taraflı siyasi çözüme ulaşma şansına zarar verdiği konusunda mutabık kaldılar.

Görüşmede Vladimir Putin, BM Antlaşması’nı ihlal eden bu tür saldırıların, devamı halinde uluslararası ilişkilerde kaosa yol açmasının kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.