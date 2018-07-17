Putin: Elimizde Trump ile ilgili 'uygunsuz görüntü' yok

Helsinki'de ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesi sonrası, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fox News'ta söyleşiye katıldı.
Burada, sunucu Chris Wallace'ın sorularını yanıtlayan Putin, ellerinde Trump ve ailesiyle ilgili "uygunsuz görüntüler bulunmadığını" ve Rusya'nın ABD Başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasının "son derece saçma" olduğunu söyledi.
Putin, ABD-Rusya ilişkilerinin "ABD'nin iç siyasetindeki çatışmalar tarafından rehin alınamayacağını" söyledi.
Helsinki'deki zirve öncesinde, ABD Adalet Bakanlığı, 12 Rus vatandaşı hakkında "Hillary Clinton'a siber saldırı düzenledikleri" suçlamasında bulunmuştu.