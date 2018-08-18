Putin, Almanya ziyareti öncesi Avusturyalı bakanın düğününe katıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya ziyareti öncesi Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl'ın düğününe katıldı.
Avusturya'nın güneyindeki Styria'da bir üzüm bağında yapılan düğün töreninin ardından Putin, Bakan Kneissl'la dans etti.
Avusturya'da muhalefet partileri Bakan Kneissl'ı Putin'i düğününe davet ettiği için istifaya çağırmıştı. Yeşiller Partisi, Putin'in davet edilmesiyle ülkede gereksiz güvenlik önlemi masrafı yaratıldığını savunmuştu.
Rusya Devlet Başkanı bu akşam Almanya Başbakanı Angela Merkel'le bir araya gelecek. İkilinin gündeminde Almanya, Fransa, Rusya ve Türkiye'nin Suriye konulu ortak toplantısının da bulunacağı bildiriliyor.
Görüşmenin gündemlerinden birini de Kuzey Akım 2 boru hattı projesi oluşturacak.
Merkel dün yaptığı açıklamada görüşmeden belirgin bir sonuç çıkmasının beklenmemesi gerektiğini bildirmişti.