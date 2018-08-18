Putin, Almanya ziyareti öncesi Avusturyalı bakanın düğününe katıldı

Rusya Devlet Başkanı Putin bu akşam Almanya Başbakanı Merkel'i ziyareti öncesinde Avusturya Dışişleri Bakanının düğününe katıldı. Merkel ile Putin'in gündeminde Almanya, Fransa, Rusya ve Türkiye arasında gerçekleştirilmesi planlanan Suriye konulu toplantı da bulunuyor.

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