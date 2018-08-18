Putin: Almanya ile işbirliğinde enerji önceliğimiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel'le gerçekleştireceği görüşme için Berlin’e geldi. Putin ile Merkel, görüşmeye geçmeden önce basın toplantısı düzenledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin'de yapacakları görüşme öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

Putin, "Almanya Başbakanı ile hem Rus-Alman ilişkilerini kapsayan konuları, hem de uluslararası gündemde olan konuları görüşmeye hazırız" dedi.

Merkel ise, görüşmede Ukrayna, Suriye, İran ve Kuzey Akım 2 projelerini ele alacaklarını belirterek, insan hakları konularını ve karşılıklı ilişkileri de gündeme getireceğini belirtti. Merkel tartışmalı meselelerin yalnızca diyalog içinde ve diyalog yoluyla ele alınabileceği görüşünde olduğunu ifade etti. İki lider basın mensuplarının sorularını almadan görüşmeye geçti.

‘ENERJİ RUSYA VE ALMANYA'NIN İŞBİRLİĞİNDEKİ ÖNCELİKLERDEN BİRİ'

Sputnik'in haberine göre, ikilinin basın toplantısında Putin Rusya'nın Almanya'yla işbirliğinin geliştirilmesine büyük önem verdiğini söyledi ve enerji konusunun iki ülke arasındaki işbirliğinin önceliklerinden biri olduğunu belirtti.

Almanya'nın Rus enerji kaynaklarının bir numaralı alıcısı olduğunu hatırlatan Putin, "2017'de 53,8 milyar metreküp gaz tedarik ettik, bu hacim Alman pazarının ihtiyaçlarının yüzde 30'unu karşılıyor, tüketim giderek artıyor, bu yıl içinde de yüzde 13 artış kaydetti" diye konuştu.

‘İRAN'LA NÜKLEER ANLAŞMANIN KORUNMASI ÖNEMLİ'

Rus lider, İran'ın nükleer programıyla ilgili Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (KOEP) korunmasının son derece önemli bir konu olduğunu ve Merkel'le görüşmesinin gündeminde bu konunun da olacağını belirtti.

Putin, "İran'ın nükleer programıyla ilgili Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nı mutlaka ele alacağız. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) onaylamış olduğu, bölgesel ve küresel güvenliği, ayrıca Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nı güçlendirmeye yönelik çok taraflı anlaşmayı korumak son derece önemli" ifadelerini kullandı.

‘SURİYELİ SIĞINMACILARIN EVE DÖNEBİLECEKLERİ BÖLGELERE ÖNCELİKLE YARDIM ETMELİ'

Suriye'ye yapılacak olan insani yardımların arttırılması gerektiğine dikkat çeken Putin, yardımların öncelikli olarak sığınmacıların evlerine dönebilecekleri bölgelere yapılması gerektiğini kaydetti.

Ürdün'de 1 milyon, Lübnan'da 1 milyon, Türkiye'de 3 milyon Suriyeli sığınmacının bulunduğunu belirten Putin, Avrupa için büyük yük olabilecek bu insanların evlerine dönmeleri için Suriye'ye yardım edilmesi gerektiğini vurguladı.

‘KUZEY AKIMI 2 UKRAYNA ÜZERİNDEN TRANSİT GAZ GEÇİŞİNİ ENGELLEMİYOR'

Kuzey Akımı 2 gaz boru hattı projesinin Avrupa'nın artan enerji ihtiyacının karşılanmasına imkân tanıyacağını belirten Putin, tamamen ekonomik amaçlı olan bu projenin Ukrayna üzerinden transit gaz aktarılmasının yolunu kapatmadığını vurguladı.

Putin, "Projenin hayata geçirilmesi, Avrupa'nın gaz aktarma sisteminin geliştirilmesine, aktarma güzergahlarının çeşitlendirilmesine ve transit risklerinin minimize edilmesine, en önemlisi de Avrupa'nın artan enerji ihtiyacının karşılanmasına imkan tanıyacak" diye konuştu.

‘UKRAYNA ÜZERİNDEN GAZ TRANSİTİ TAM ANLAMIYLA EKONOMİK OLMALI'

Rusya lideri Putin, Rusya'nın Ukrayna üzerinden planlanan transitinin ekonomik şartlara uygun olması ve kelimenin tam anlamıyla ekonomik olması gerektiğini vurguladı.

‘UKRAYNA KONUSUNDA İLERLEME SAĞLAMAYI UMUYORUZ'

Rus lider, Ukrayna'daki krizin çözümünde ilerleme olmadığını, bununla birlikte Minsk anlaşmalarının alternatifi olmadığını ve Rusya'nın bu konuda ilerleme sağlanması konusunda umutlu olduğunu kaydetti.