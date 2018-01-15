Porsche işçilerinden uyarı grevi: 1200 işçi grevde

Almanya'nın Stuttgart kentinde IG-Metall sendikasına bağlı 1200 işçi, toplu iş sözleşmesinde taleplerinin karşılanması için uyarı grevine çıktı.

Grevde konuşan Porsche fabrikası İşçi Temsilci Uwe Huck, patronların 2017 yılında kazandıkları muazzam karların bir kısmından bu kazançta payı olan işçilerin de hakkı olduğunu vurguladı. İşçilerin talepleri arasında TİS kapsamında yüzde 6 ücret zammı ve çalışma saatleri konusunda iyileştirmeler bulunuyor. Çocuklu işçiler ve yaşlı bakmak zorunda kalan işçiler için ise geçici olarak 28 saatlik iş günü ve belli bir süre sonra standart 35 saate geri dönüş hakkı da talepler arasında yer alıyor.

Metal işçileri taleplerinin karşılanmaması durumunda Şubat ayında 24 saatlik grevlere başlayacaklarını belirttiler.