Poroşenko'dan NATO'ya Karadeniz'e daha çok savaş gemisi gönderme çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, Rusya'nın saldırma ihtimali olduğunu öne sürerek NATO'ya Karadeniz'deki varlığını artırma çağrısında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, ABD'li Fox News kanalına verdiği söyleşide "NATO gemilerinin Karadeniz'de varlığını artırmalıyız. Kırım'ın ilhak edilmesinin ardından Karadeniz'de güçler dengesi tamamen yok oldu" dedi.

Rusya'nın Karadeniz'de "saldırgan tutumunu sürdürebileceği" ifadesini kullanan Poroşenko, Kerç Boğazı'nda yaşanan gerilimle ilgili olarak "Ukrayna gemilerine daha önce saldırdılar. İşte bu nedenle NATO gemilerinin varlığı istikrarı sağlayacak" diye konuştu.

Rusya'nın Kırım'ı füze yerleştirmek için kullandığını ileri süren Ukrayna Devlet Başkanı, Kırım'da Rusya deniz kuvvetlerinin varlığının da önemli ölçüde artırıldığını belirterek bu durumun bölgede istikrarsızlığa yol açtığını öne sürdü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı "tehditkâr" tutum alınması gerektiğini söyleyen Poroşenko, "Eğer uluslararası koalisyon yeteri kadar güçlü olursa, eğer etkili yaptırımlar devam ederse, sahip olduğumuz tüm bu baskı araçları işe yarar, Putin'le bu şekilde konuşmak sonuç verir" diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın uluslararası normları ihlal ettiğini iddia ederek NATO'nun Karadeniz'de varlığını artırmaya hazırlandığını açıklamıştı.