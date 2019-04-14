Pompeo'ya göre Venezuela'daki krizin sorumlusu Rusya ve Çin

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Venezuela'daki ekonomik ve siyasi krizin faturasını Çin ve Rusya'ya yüklemeye çalıştı.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela'daki ekonomik ve siyasi krizin faturasını Çin ve Rusya'ya yüklemeye çalıştı.

Çin'in, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetini maddi açıdan destekleyerek ekonomik çöküşe yardımcı olduğunu söyleyen Pompeo, ülkedeki Rus askerlerinin varlığını da "apaçık provakasyon" olarak niteledi.

'ÜLKEYİ MAHVEDİYORLAR'

Pompeo, "Çin ve diğerleri, (Venezuela'ya) müdahale olmamalı çağrısını yaparken iki yüzlü davranıyorlar. Kendi finansal müdahaleleri ülkenin mahvolmasına katkıda bulunuyor" dedi.

Rusya'nın Venezuela'ya asker konuşlandırmasını ve polislerin eğitimine yatırım yapmasını eleştiren dışişleri bakanı, "Rusya'nın halihazırda istikrarsız olan Venezuela'yı daha da kötüye sürüklemesine müsaade etmemeliyiz" ifadelerini kullandı.