Pompeo: Trump-Putin zirvesi ABD'yi daha iyi bir konuma getirecek

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak zirveye dair konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, görüşmenin ABD'nin konumunu güçlendireceğini öne sürdü.
Pompeo, "Başkan Trump'ın Vladimir Putin'le görüşmesinin ABD'yi daha iyi bir yere getireceğine eminim" diyerek iki liderin görüşmesinin "çok önemli" olduğunu söyledi.
Putin ve Trump arasındaki beklenen görüşme yarın gerçekleşecek.
ABD'li yetkililer, Trump göreve geldiğinden beri seçilmesinin ardında Rusya'nın olduğunu savunuyor.