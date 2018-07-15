Pompeo: Trump-Putin zirvesi ABD'yi daha iyi bir konuma getirecek

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya lideri Vladimir Putin'in yapacağı görüşmelerin, ABD'yi 'daha iyi bir konuma getireceğini' savundu.
Dış Haberler
Pazar, 15 Temmuz 2018 14:29

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak zirveye dair konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, görüşmenin ABD'nin konumunu güçlendireceğini öne sürdü.

Pompeo, "Başkan Trump'ın Vladimir Putin'le görüşmesinin ABD'yi daha iyi bir yere getireceğine eminim" diyerek iki liderin görüşmesinin "çok önemli" olduğunu söyledi.

Putin ve Trump arasındaki beklenen görüşme yarın gerçekleşecek.

ABD'li yetkililer, Trump göreve geldiğinden beri seçilmesinin ardında Rusya'nın olduğunu savunuyor.