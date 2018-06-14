Pompeo: Kuzey Kore'yle pek çok konuda anlaşmaya yakınız

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, KDHC ile pek çok konuda anlaşmaya yakın olduklarını duyurdu. Ancak nükleer silahsızlanmayla ilgili detay vermedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin "pek çok konuda anlaşmaya yaklaştığını" açıkladı.

KDHC'nin nükleer silahları ne zaman bırakacağına ilişkin soruyu da yanıtlayan Pompeo, bu meselenin henüz netleşmediğini dile getirdi.

Pompeo, konuyla ilgili gelen sorular üzerine "Bu soruları aşağılayıcı ve saçma buluyorum" diyerek, "Size karşı dürüst olmam lazım, bu bir oyun ve böyle ciddi meselelerde böyle oyunlar oynamamalısınız" ifadelerini kullandı.

Eski CIA Direktörü Pompeo'nun bu konudan kaçınması ABD basınının tepkisini çekti.

ABD Başkanı Donald Trump ile KDHC lideri Kim Jong-un arasında yapılan anlaşmanın "dilinin muğlak olduğu" ve bu belirsizliğin KDHC yönetimine yaradığı söyleniyor.

ABD'li bakan, Trump ile Kim arasında yapılan ortak açıklamanın, prensipte anlaştıkları meselelerin tümünü içermediğini öne sürerek, anlaşmaya varılmış başka konular da olduğunu ima etti.

Pompeo, İran ile yapılan anlaşmayı hatırlatarak, KDHC'ye karşı yaptırımların ancak ülkenin nükleer silahlardan arındırılmasının ardından yapılacağını ifade etmişti. Mike Pompeo, "geçmişin hatalarını tekrarlamayacağız" dedi.