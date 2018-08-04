Pompeo: Brunson önümüzdeki günlerde serbest kalabilir

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Singapur'da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Papaz Brunson'un ve diğer tutuklu ABD vatandaşlarının serbest bırakılmasının 'önümüzdeki günlerde' gerçekleşeceği konusunda umutlu olduğunu söyledi.

Singapur'da yapılan ASEAN Dışişleri Bakanları toplantısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, görüşmeyle ilgili basına açıklama yaptı.

Çavuşoğlu ile "yapıcı" bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Pompeo "Mevkidaşımla dün yapıcı bir görüşme gerçekleştirdim. Papaz Brunson’ın serbest bırakılmasının ve ABD’ye dönmesinin zamanının geçtiğini ve Türkiye’deki diğer tutukluların da serbest bırakılması gerektiğini söyledim" diye konuştu.

Pompeo "Bunun önümüzdeki günlerde gerçekleşeceğini göreceğimiz konusunda umutluyum" dedi. Bu durumun Türkiye'nin NATO üyeliğine bir tehdit oluşturup oluşturmadığı yönündeki bir soruya yanıt olarak Pompeo "Türkiye, ABD'nin birlikte çalışmayı sürdürmeyi tamamen istediği bir NATO müttefikidir" ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU: SON DERECE YAPICI BİR GÖRÜŞME

Dünkü görüşmenin ardından Çavuşoğlu da yaptığı açıklamada "son derece yapıcı bir görüşme" gerçekleştirdiklerini belirterek şunları kaydetti:

“Tehdit diliyle, yaptırımlarla hiçbir sonuca varılamayacağını başından beri söyledik. Bugün yine bunu tekrarladık. Bunun da çok iyi şekilde anlaşıldığını düşünüyoruz. Bugün Mike Pompeo ile yaptığımız görüşmede var olan sorunları nasıl çözeceğimizi, birlikte nasıl adım atacağımızı değerlendirdik. Bu anlamda son derece yapıcı bir görüşme olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki bir görüşmede bu krizlerin ya da sorunların hepsinin birden çözülmesi beklenemez. Ama sorunların çözülmesi için bundan sonraki süreçte de yakın işbirliği, diyalog içinde yakın çalışma konusunda mutabık kaldık. Ülkelerimize döndüğümüz zaman da bu sorunların çözülmesi için birlikte adım atmaya ve çalışmaya devam edeceğiz.”