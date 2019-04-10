Plaza de Mayo Büyükanneleri 129'uncu kayıp toruna ulaştı

Arjantin'de Plaza de Mayo Büyükanneleri, askeri cunta döneminde kaçırılan Norma Sintora ve ülke dışına çıkmak zorunda kalan Carlos Alberto Solsona'nın kızına ulaştı.

Arjantin'deki kayıp yakınları "Plaza de Mayo Büyükanneleri", askeri cunta döneminde zorla alıkonulan bir toruna daha ulaştı. Böylece büyükanneler 129'uncu toruna ulaşmış oldu.

İsmi henüz açıklanmayan torun, 40 yılı aşkın bir süreden sonra ailesine kavuşmuş olacak.

Plaza de Mayo Büyükanneleri'nden Estela de Carlotto, basına yaptığı açıklamada "Bugün, diktatörlüğün bizde bıraktığı yaraları sarma günü. 129'uncu torunumuzun babasına, erkek kardeşine kavuşabilecek olması büyük bir mutluluk kaynağı" dedi.

Kimliği tespit edilen torunun İspanya'da yaşadığı ve DNA testine gönüllü olarak katıldığı belirtildi.

Örgüt başkanı, "Babası an itibariyle onu kucaklamayı bekliyor. Bu nedenle söz konusu gelişmeler ihtiyat, saygı ve gizlilik gerektiriyor" açıklamasında bulundu.

Torunun babası olan Carlos Alberto Solsona, "Bu anı yaşamak için uykusuz geçirdiğim binlerce geceden kimsenin haberi yok" dedi.

Eşiyle beraber 70'li yıllarda Devrimci Halk Ordusu (ERP) ve Devrimci İşçi Partisi (PRT) üyesi olan Solsona, kızının kaybolduğu dönemde ülke dışına çıkmak zorunda kalmış, ardından sürgüne yollanmıştı.

Şimdi 80'li yaşlarının üzerinde olan Plaza de Mayo Anneleri askeri cunta döneminde gözaltında kaybedilen çocuklarını ve gözaltında doğduktan sonra çoğu ordu mensuplarına veya onların akrabalarına evlatlık verilen torunlarını arıyor. Arjantin'deki cunta döneminde 30 bin kişi gözaltında öldürülmüş ya da kaybedilmişti. Gözaltında doğan ve başka ailelere verilen bebek sayısınınsa yaklaşık 500 olduğu tahmin ediliyor.