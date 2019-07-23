Pentagon'un başına 7 ay sonra bakan atandı

Jim Mattis’in istifasının ardından 7 aydır vekaleten yönetilen ABD Savunma Bakanlığı’na Trump tarafından aday gösterilen Mark Esper’in bakanlığı onaylandı.

ABD Kongresi, Mark Esper’in Savunma Bakanlığı’na getirilmesini onayladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) geçen Aralık ayında Trump ile Suriye konusunda anlaşmazlık yaşayan Jim Mattis’in istifasından beri bakan vekili tarafından yönetiliyordu.

ABD Başkanı Trump önceki bakan vekilli Patrick Shanahan’ın görevden ayrılmasının ardından Mark Esper’i bu göreve getirmişti. Trump daha sonra Esper’i bakanlığa aday göstermişti.

Esper geçen hafta ABD Kongresi’nin Senato kanadının karşısına çıkarak senatörlerin sorularını yanıtlamıştı. Kongre bugün Esper’in bakanlığını 90 lehte, 8 aleyhte oy ile onayladı.