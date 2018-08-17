Pentagon raporu: Çinli pilotlar ABD'yi vurmak için eğitiliyor

Pentagon tarafından hazırlanan bir raporda, Çinli pilotların uzun menzilli bombardıman uçağı pilotlarını ABD'ye karşı operasyonlara hazırladığı söyleniyor.

Pentagon tarafından hazırlanan bir rapora göre Çin, savaş uçağı pilotlarını ABD'ye karşı "olası" görevlere hazırlıyor.

Rapora göre uzun menzilli bombardıman uçağı filosunu genişleten Çin, bu uçakları kullanan pilotları ABD'ye karşı operasyonlar için eğitiyor.

"Son üç yılda Çin Halk Kurtuluş Ordusu denizaşırı bombardıman uçağı filosunu büyük oranda genişletti, kritik deniz bölgelerinde deneyim kazandı ve ABD ile müttefik hedeflere karşı eğitim yapılıyor olması olası" denildi.

Hazırlanan "Çin Halk Cumhuriyeti'ne İlişkin Askeri ve Güvenlik Gelişmeleri Yıllık Raporu", ABD Kongresi tarafından talep edilmişti. Raporda Çin'in son yıllarda yaşanan askeri gelişmeleri ele alınıyor.

Bu yıl hazırlanan raporda, Çin'in uzun menzilli bombardıman uçaklarının nükleer silah taşımak üzere geliştirildiği de iddia ediliyor.

Çin yönetiminin orduyu modernize etmek için önemli adımlar attığı biliniyor.