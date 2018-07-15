Pensilvanya semalarında 'Gülen'i iade edin' pankartı

Pensilvanya'da Fethullah Gülen'in malikanesinin üstünden 'Gülen'i iade edin' yazılı pankartlar taşıyan planörler uçuruldu.

Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) ve Türk Amerikan Birliği Komitesi üyeleri, Cemaat lideri Fethullah Gülen'in yaşadığı Pensilvanya'da bir protesto gerçekleştirdi.

Gülen'in malikanesinin üzerinden uçan planörler, "Gülen'i iade edin" yazılı pankartlar açtı.

Gülen'in yaşadığı malikanenin önünde de protesto vardı. 15 Temmuz'da yaşamını yitirenlerin fotoğraflarını ve Türk bayrakları taşıyan grup, Fethullah Gülen’in iadesini istedi. TASC adına konuşan Murat Güzel, "FETÖ"nün sadece Türkiye’nin değil, aynı zamanda ABD’nin de sorunu olduğunu ileri sürdü. Güzel, "Her geçen gün ABD vatandaşlarının FETÖ hakkındaki endişeleri artmaktadır" dedi.