PAME Yunanistan Çalışma Bakanlığı'nın binasını bastı

Atina'da 500 PAME üyesi Yunanistan Çalışma Bakanlığı binasını bastı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME) üyesi 500 kadar eylemci Yunanistan Çalışma Bakanlığı binasını bastı. İşçiler basitçe ücret ve adil muamele talep etti.

Demir kepengi ve camları kırarak binaya giren eylemciler, Yunan Çalışma Bakanı Effie Achtsioglou'nun dikkatini çekmek istiyordu.

Aynı zamanda Yunanistan'da yakın zamanda yürürlüğe girmesi beklenen grev yasaklarıyla ilgili de kaygılar taşıyorlardı.

Eylemcileri karşılayan Çalışma Bakanı, “Bu binada 15 kez biraraya geldik ve tüm bu konuları görüştük” dedi.

Bu insanları yatıştırmadı; eylemcilerden biri “15 kez aynı şeyleri söylediniz, 15 kez tek bir adım atmadınız” yanıtını verdi.

İşçilerin kazanımlarının yok edildiğini söyleyen Emekliler Derneği Koordinasyon Komitesi Başkanı Dimos Koubouris, “Çocuklarımızın ücretleri, kölelik ücretine dönüştü, işçilerin kazanımları yok ediliyor” dedi.

Eylemciler AB ve IMF'nin direktifleri doğrultusunda Yunanistan'da uygulamaya konan kemer sıkma önlemlerine karşı çıkıyor.