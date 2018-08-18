Pakistan'ın yeni Başbakanı İmran Han yemin etti

Ulusal Meclis'te başbakan seçilerek hükümeti kurma görevini üstlenen İmran Han, bugün Cumhurbaşkanı önünde yemin etti.

Pakistan Ulusal Meclisinde dün başbakan seçilen İmran Han, Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin'in önünde yemin etti.

Törende Cumhurbaşkanı Hüseyin'in okuduğu yemin metnini tekrarlayan Han, Pakistan'ın 22. başbakanı oldu. Han, yemini ederek görevi geçici hükümetin Başbakanı Nasırül Mülk'ten teslim aldı.

Törende geçici hükümet üyelerinin yanısıra kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanları hazır bulundu. Han'ı yemin töreninde ailesi ve partilileri dışında kriket oynadığı dönemden arkadaşları ile Hintli kriketçiler de yalnız bırakmadı.

Törene katılacak davetlilerin sayısı Han'ın "devlet harcamalarını azaltma" politikası nedeniyle düşük tutuldu. Başbakan Han, kuracağı bakanlar kurulunu gelecek günlerde açıklayacak ve seçilen bakanlar da Cumhurbaşkanı huzurunda yemin edecek. Pakistan'da başbakanlar istediği kadar bakan atama yetkisine sahip olsa da Han, daha önce yaptığı açıklamada 21 olan bakan sayısını düşürmeyi planladığını söylemişti.

Han başbakanlığındaki yeni koalisyon hükümetinin Pakistan'ın yüksek borçluluk düzeyi ve kur riski nedeniyle karşı karşıya bulunduğu ekonomik kriz yüzünden IMF'ye başvuracağı ya da Çin'den yardım isteyeceği belirtiliyor.