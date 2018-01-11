Pakistan 7 yaşındaki kız çocuğu cinayetinin ardından sokakta

Pakistan, tecavüz edilip öldürülen 7 yaşındaki kız çocuğunun ardından sokağa döküldü.

Pakistan'ın Lahor kentinin güneyinde, 7 yaşındaki kız çocuğu Zeynep Ensari'nin tecavüz edilip katledilmesinin ardından, sokak eylemleri düzenlendi.

Ülkenin Kasur bölgesinde 1 yıl içinde 12 cinayet işlenmiş olması, olayla bir seri katilin ilişkili olabileceği endişesini doğurdu.

Polis, Kasur'daki öfkeli protestoculara ateş açması sonucu iki kişi öldü ve yerel bir yetkili bölgede okulların, kamu kurumlarının ve pazarların Perşembe günü kapatıldığını söyledi.

Olayların ardından Kuzeydoğudaki Faisalabad ile Pakistan'ın güneyindeki Karaçi metropolü arasındaki tüm şehirlerde gösteriler düzenlendi.

Kasur'un bulunduğu eyaletin başkenti Lahor'da protestocular, ana yolları kapatarak trafiği durdurdu.

Polis, Zeynep Ensari'nin cesedini, kaybolduğu bildirildikten dört gün sonra Salı günü Kasur'da bir çöplükte bulmuştu.

Hükümet sözcüsü, Punjab eyaletinin başbakanı Şahbaz Şerif'in 7 yaşındaki Ensari'nin ebeveynlerini ziyaret ederek faillerin yakında yakalanacağına dair güvence verdiğini söyledi.

Ensari'yi kaçıranlar hakkında bilgi veren herkes 90 bin ABD doları tutarında bir ödül verileceği bildiriliyor.