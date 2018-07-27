Orban: Yeni bir Avrupa Komisyonu gerekiyor

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'ni eleştirerek, 'yeni bir Avrupa Komisyonu gerekiyor' diye konuştu.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'nin göç politikasına karşı açıklamalarda bulunarak, yeni bir Avrupa Komisyonu gerektiğini savundu.

Orban, "Yeni bir komisyona ve yeni bir yaklaşıma ihtiyacımız var" diye konuştu.

Macaristan yönetiminin 2015'te başlayan sığınmacı kriziyle birlikte Avrupa Birliği yönetimine karşı tutumunu sertleştirdiği ve sığınmacı düşmanı politikalardan yana olduğu biliniyor.

Avrupa Birliği liderleri sığınmacı politikasının belirlenmesi için görüşmeleri sürdürüyor.