OPEC anlaşmaya varamadı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nden iki kaynağa dayandırılan Reuters haberine göre, ABD'nin yaptırım uyguladığı İran'a sağlanacak muafiyet konusunda anlaşmaya varılamadı.

Viyana’da devam eden Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısından ABD yaptırımlarının vurduğu İran için muafiyet konusunda henüz bir anlaşmaya varılamadığı belirtildi.

Reuters'ın iki OPEC kaynağına dayandırdığı haberinde, örgütün petrol üretimi anlaşması için en büyük engelin İran olmaya devam ettiği belirtildi.

OPEC tüm petrol üretimini kısma konusunda mutabık kalmış ama üretimi ne kadar kısılacağıyla ilgili net bir veri ortaya koyamamıştı.

Viyana'daki görüşmelerin ardından başını Suudi Arabistan'ın çektiği OPEC'in, Rusya'nın öncü olduğu OPEC dışı üreticilerle görüşmesi bekleniyor.

Suudi Enerji Bakanı Halid El Falih dün gazetecilere yaptığı açıklamada günlük 1 milyon varillik üretim kısıntısının yeterli olacağını söylemişti.

El Falih "Henüz bir anlaşma yok, Rusya hâlâ seçenekleri değerlendiriyor. Anlaşma olsa da olmasa da sonuçlarına hazırız. Tüm ülkeler yükü eşit biçimde paylaşmalı. Petrol fiyat seviyesiyle ilgili ABD ile görüşmedik" demişti.

ABD’nin Suudi Arabistan’dan petrol üretimini kısmamasını istediği biliniyor.