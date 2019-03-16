Öğrencilerden iklim değişikliğine karşı yürüyüş

16 yaşındaki Greta Thunberg'in başlattığı liselilerin iklim değişikliği karşıtı yürüyüş ve eylemleri birçok ülkede devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl İsveç parlamentosu önünde yalnız gösteri yapmaya başlayan 16 yaşındaki Greta Thunberg'den ilham alan iklim değişikliği karşıtı yürüyüşler bugüne kadar yüzün üzerinde ülkede liseli öğrenciler tarafından gerçekleştirildi.

Cuma öğleden sonraları #FridaysForFuture (Gelecek İçin Cumalar) sloganıyla New York, Los Angeles, Toronto, Vancouver gibi birçok farklı ilde eş zamanlı olarak düzenlenen yürüyüşlere bu hafta Montreal gösterileri damgasını vurdu. On binlerce liseli ve üniversiteli gencin, aile ve öğretmenlerini de katarak gerçekleştirdiği eylemde liseliler, iklim değişikliğini durdurmak için herkesi çok geç olmadan adım atmaya çağırdı.