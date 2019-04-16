Notre Dame Katedrali’ndeki yangında ‘kaza soruşturması’

Paris’in simgelerinden 850 yıllık Notre Dame Katedrali’nin dün çıkan yangınla harap olması üzerine başlatılan soruşturmada kaza ihtimali üzerinde duruluyor.

Paris Savcılığı Notre Dame Katedrali’ndeki yangınla ilgili soruşturmanın kaza olasılığına odaklandığını açıkladı. Paris savcıları sabaha karşı kontrol altına alınan yangında son alevlerin de sabah saatleri itibariyle tamamen söndürüldüğünü bildirdi.

850 yıllık tarihi yapının en yüksek kulesinin ve çatısının büyük bölümünün yıkılmasına yol açan yangınla ilgili soruşturma kapsamında binada geçen yıl başlatılan renovasyon çalışmalarında yer alan işçilerin sorgulanmaya başladığı belirtildi.

Paris Kamu Savcısı Remy Heitz yangının kundaklama sonucu çıktığına dair herhangi bir işaret bulunmadığını belirterek “Kaza teorisi üzerinde duruyoruz” dedi.

Heitz uzun ve karmaşık olması beklenen soruşturma için 50 kişinin görevlendirildiğini açıkladı.

Heitz, ilk yangın alarmının dün saat 18.20’de çaldığını, bunun üzerine gerçekten yangın çıkıp çıkmadığına ya da yanlış alarmın mı çaldığına dair kontroller yapıldığını, 18.43’te çatıda alevlerin görülmesiyle ikinci alarmın çaldığını anlattı.

14 saat boyunca 400’e yakın itfaiye çalışanı tarafından kontrol altına alınmaya çalışılan yangında bir itfaiye erinin ağır yaralandığı açıklanmıştı. Yangında başka yaralananın olmadığı belirtildi.

Paris itfaiye teşkilatı sözcüsü Gabriel Plus gazetecilere yaptığı açıklamada “Yangın tamamen söndürüldü. Bugün işimiz binayı ve onun hareketlerini gözlemlemek” dedi.

AP SEÇİM KAMPANYALARI DURDURULDU

Avrupa Parlamentosu seçimleri için Fransa’daki siyasi partilerin yürüttüğü seçim kampanyaları da durduruldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ‘Rönesans’ grubu adına yürüttüğü seçim kampanyası askıya alındı. 26 Mayıs’taki AP seçimleri için aşırı sağcı Marine Le Pen’in Ulusal Cephe partisi ile Cumhuriyetçiler’in yürüttüğü kampanyaların da iptal edildiği bildirildi.

KATEDRALDEKİ ESERLERİN AKIBETİ

Öte yandan katedralin içinde bulunan tarihi eserlerden bazılarının kurtarıldığı açıklandı. BBC Türkçe’nin aktardığına göre kurtarıldığı belirtilen eserler arasında Dikenli Taç, Aziz Louise'nin tuniği, Kuzey Gül Penceresi bulunuyor.

Akıbeti bilinmeyen eserler ise şöyle: 'Çarmıhtan İndiriliş' heykeli, Batı ve Güney Gül Pencereleri, Gerçek Çarmıh ve Kutsal Çivi, Büyük Kilise Orgu, ‘Notre-Dame de Paris’ adıyla bilinen Madonna ve Çocuk Heykeli, Katedral çanları, Aziz Denis Heykeli, Aziz Thomas Aquinas'ın tablosu.