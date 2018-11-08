Norveç'te askeri gemi petrol tankerine çarptı, beş petrol kuyusu kapatıldı

Norveç'te bir savaş gemisi petrol tankeriyle çarpıştı. Olayda yedi kişi yaralanırken, bölgedeki petrol kuyularının kapatıldığı açıklandı.

Norveç'te Bergen yakınlarında bir savaş gemisiyle petrol tankeri çarpıştı. NATO tatbikatından dönen savaş gemisinin karıştığı kaza sonucu yedi kişi yaralandı.

Sola TS isimli tankerin hasar aldığı, olayda yedi kişinin yaralandığı belirtiliyor. Petrol sızıntısı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

AFP'ye konuşan kimi isimsiz kaynaklar, küçük çaplı petrol sızıntısı yaşanmakta olduğunu öne sürerken, bölgedeki beş petrol kuyusunun kapatıldığı açıklandı.

Norveç'te yapılan kapsamlı NATO tatbikatı, bölgede gerginliğe sebep olmuştu. Soğuk Savaş zamanından beri yapılan en büyük NATO tatbikatı, Rusya'nın tepkisini çekmişti.