Norveç: Rusya NATO tatbikatı sırasında GPS sinyallerini bozdu

Norveç, Rusya'nın ülkede gerçekleşen NATO tatbikatı sırasında GPS sinyallerini bozduğunu ve buna dair elektronik kanıtları olduğunu iddia etti. Norveç açıklamasına göre kanıtlar Rusya'nın talebinin ardından Rusya'yla paylaşıldı.

Norveç'te 50 bin askerin katılımıyla gerçekleşen NATO tatbikatı, tatbikatın yapıldığı bölgenin Rusya'ya yakınlığı sebebiyle tartışma yaratmıştı.

Finlandiya ve Norveç, daha önce Rusya'nın GPS sinyallerini bozmuş olabileceğini iddia etmiş ve Rusya'yı suçlamış, Rusya bu suçlamaları kabul etmemişti.

'DİJİTAL KANITLARIMIZ VAR'

Reuters'in haberine göre Norveç Savunma Bakanı Frank Bakke-Jensen, ellerinde Rusya'nın sinyal bozma faaliyetine dair dijital kanıt olduğunu söyledi.

Bakke-Jensen, ellerindeki ölçümlerin sinyallere müdahaleyi kanıtladığını, Rusya'nın kendilerinden kanıt istemesinin ardından dijital kanıtları Rusya'yla paylaştıklarını aktardı.

'TATBİKAT RUSYA SINIRINA YAKIN YERDEYDİ'

Norveçli bakan, Rus uzmanların kanıtları inceleyeceğini belirterek, "Rusya'dan bu yönde bir cevap almak olumlu bir şey" diye konuştu.

Bakan, Rusya'nın sinyallere kasıtlı olarak müdahale edip etmediğinin sorulması üzerine, tatbikatların Rusya sınırı yakınlarında olduğunu, Rusya'nın sinyalleri bozmanın etkisinden haberdar olacağını söyledi.

NATO'nun parçası olmayan Finlandiya da, geçtiğimiz yıl yapılan tatbikata katılmıştı. Finlandiya yönetimi de Rusya'ya dair benzer iddialarda bulundu. Ancak Rusya iddiaların gerçek olmadığını savunuyor.