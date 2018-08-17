New York Üniversitesi Tıp öğrencilerinden harç almayacak

Yükseköğretimin tamamen paralı ve pahalı olduğu ABD'de, mezunlar iş yaşamına büyük bir borç yüküyle başlıyor. Yüksek öğrenim masraflarının karşılanabilir olmadığına ilişkin eleştiriler üzerine, New York Üniversitesi Tıp öğrencilerinden harç almayacağını duyurdu.

Yükseköğretimin tamamen paralı ve pahalı olduğu ABD'de, mezunlar iş yaşamına büyük bir borç yüküyle başlıyor. Yüksek öğrenim masraflarının karşılanabilir olmadığına ilişkin eleştiriler üzerine, New York Üniversitesi (NYU) Tıp öğrencilerinden harç almayacağını duyurdu.

ÖĞRENCİLER YÜKSEK MAAŞLI UZMANLIKLARA YÖNELİYOR

ABD'de Tıp alanında, öğrencilerin mezun olduklarında omuzlarına yıkılacak borç yükü sebebiyle aile sağlığı, pediatri ve araştırma faaliyetleri yerine daha yüksek maaşlı uzmanlıklara yönelmesinden endişe ediliyor.

NYU, konuya ilişkin açıklamasında, ülkenin önde gelen Tıp fakülteleri arasında tüm öğrencilerinin bütün harç masraflarını karşılayan tek fakülte olacaklarını duyurdu.

NYU Tıp Fakültesi'nde yıllık harç miktarının 55 bin dolar olduğu bildirilirken, fakültede birinci sınıfta 93 öğrenci olduğu ve mezun olmak için en az üç yılı daha olan yaklaşık 350 öğrencinin bulunduğu ifade ediliyor.

Fakültede artık harç ücreti alınmayacak olsa da, planın, yıllık ortalama 27 bin dolar tutarındaki yurt, yiyecek içecek ve diğer hizmet masraflarını karşılamayacağı belirtiliyor.