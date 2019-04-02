Netanyahu seçimden beş gün önce Putin’le görüşecek

İsrail Başbakanı Netanyahu pazar günü gerçekleşecek seçimden beş gün önce Rusya Devlet Başkanı Putin'le buluşacak.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun 9 Nisan’da yapılacak seçimlerden beş gün önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşeceği duyuruldu. İki lider dün yaptıkları telefon görüşmesinde “bölgesel konuları” konuştu.

Daha önce Şubat ayında Moskova’da buluşan iki lider Eylül 2015’ten bu yana 11 buluşma gerçekleştirdi. Moskova’daki buluşmada Netanyahu Putin’e “Aramızdaki ilişkiler ordularımız arasındaki sürtünmeyi engelleyerek bölge güvenliğine katkıda bulundu” demişti. Bu buluşmanın ardından Netanyahu, İranlı ve tüm diğer yabancı savaşçıların Suriye’den çıkarılmasının Rusya’nın belirlediği hedeflerinden biri olduğunu söylemişti.

RUSYA ANLAYIŞLA KARŞILAYACAK

Bir diplomatik kaynak da, Putin’in İsrail’in Suriye’deki faaliyetlerine sınırlama getirmediğini söylemişti. Kaynak “Politika şöyle: Biz eylemlerimize devam edeceğiz ve bu anlayışla karşılanacak” diye konuşmuştu.