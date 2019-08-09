Netanyahu kışkırtmayı sürdürüyor: Tarihi vatanımıza yayılacağız

İsrail Başbakanı Netanyahu dün katıldığı bir törende işgal edilen Filistin topraklarıyla ilgili büyük gerginlikler yaratan Yahudi yerleşimleri konusunda kışkırtıcı sözler söyledi. 650 evlik yeni bir yerleşimin açılışında konuşan Netanyahu 'Tarihi vatanımızın her köşesine yayılacağız' dedi.

Haaretz'de yayımlanan bir habere göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün katıldığı bir törende yaptığı açıklamada "vatanımıza saldığımız kökleri derinleştireceğiz, tüm parçalarında" diye konuştu.

Batı Şeria'daki yerleşimlerden Beit El'de kurulan 650 evlik yeni mahallenin açılışı için yapılan törende konuşan Netanyahu, "adi değersiz teröristler" olarak adlandırdığı Filistinliler hakkında "Onlar yerinden sökmek için gelirler, biz dikmek için, onlar yıkmak için gelirler, biz inşa etmek için" sözlerini sarfetti.

ASKERİN ÖLDÜRÜLMESİ GERİLİMİ TIRMANDIRIYOR

Netanyahu'nun yeni yerleşimin açılışını yapmak için katıldığı törenden çok kısa bir süre önce, Batı Şeria'da 19 yaşındaki bir İsrail askeri, sivil olarak okuluna gitmekte olduğu sırada bıçaklanarak öldürülmüştü.

İsrail'in yerleşimler konusundaki saldırganlıklarını yükseltmek ve Filistin Yönetimi üzerinde baskı kurmak için kullanmaya çalıştığı saldırıya da değinen Netanyahu,"Bugün en güzel çocuklarımızdan birini kaybettik, zaten İsrail Devleti için büyük fedakarlıkları olmuş bir ailenin çocuğuydu" diye konuştu.

