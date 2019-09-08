Netanyahu, Johnson'ın ismini karıştırdı

İsrail Başbakanı Netanyahu bugünkü hükümet toplantısında, “Londra’da gerçekleştirdiğim oldukça hoş bir ziyaretten dönmüş bulunuyorum. Orada Başbakan Boris Yeltsin ve ABD Savunma Bakanı (Mark Esper) ile bir araya geldim” dedi
Bunun üstüne toplantıya katılanlar Netanyahu’yu düzeltmek için araya girdiler ve İsrail liderine ’herhalde Johnson demek istediğini’ söylediler.
Netanyahu ise yarı şaka yarı ciddi bir tavırla, ‘toplantıya katılanların kendisini dinleyip dinlemediklerini test etmek için kasıtlı olarak hata yaptığını’ kaydetti.