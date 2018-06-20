Netanyahu: İsrail ordusunun demir yumruğu bize zarar vermek isteyenleri ezecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ı tehdit ederek, 'İsrail ordusunun demir yumruğu bize zarar vermek isteyenleri ezecek' dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Bize farklı cephelerden saldırmaya çalışan düşmanlarımız var" diyerek İran'ı hedef aldı.

Netanyahu, İsrail'in Gazze konusunda bütün seçeneklere hazır olduğunu öne sürerek, "önleyici hamle planlamadıklarını" belirtti.

İsrail ordusuna yönelik konuşan Netanyahu, Mısır ve Ürdün'le barış içerisinde olduklarını, Suriye'deyse "İran varlığı oluşmasını engellemek için çalıştıklarını" söyledi.

İsrail lideri konuşmasında "İsrail ordusunun demir yumruğu bize zarar vermek isteyenleri ezecek" ifadelerini kullandı.