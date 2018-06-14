Nepal Başbakanı 'ekonomik koridor' için Çin'i ziyaret edecek

Nepal Başbakanı Sharma Oli, Çin'e ziyaret gerçekleştirerek Çin-Nepal Ekonomik Koridoru'nu görüşecek.

Nepal Başbakanı ve Nepal Komünist Partisi lideri Sharma Oli, önümüzdeki hafta Çin'i ziyaret edecek. Oli'nin ziyaretinde Çin-Nepal Ekonomik Koridoru'na ilişkin planların onaylanması bekleniyor.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamındaki ekonomik koridorun iki ülke arasındaki işbirliğini artıracağı söyleniyor.

Oli ziyaret sırasında Çin lideri Şi Cinping ile de görüşme gerçekleştirecek.

Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısında Rusya, Pakistan ve diğer ülkelerin aksine Hindistan Kuşak ve Yol projesine destek vermediğini açıklamıştı.

Planlanan Çin-Nepal Ekonomik Koridoru ile Nepal'in Hindistan'a bağımlılığının sona ereceği ve Çin'in ülkedeki etkisinin daha da artacağı söyleniyor.

Hindistan, konumu sebebiyle de önem taşıyan Hindistan'la ilişkilerini geliştirmek için kimi girişimlerde bulundu. Ancak Nepal yönetiminin Çin'le temasları artırmaktan vazgeçmediği görülüyor.