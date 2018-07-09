NATO Zirvesi protestoları başladı

Brüksel’de 11-12 Temmuz’da yapılacak NATO Zirvesi öncesinde protesto gösterileri düzenleniyor. Cumartesi günü yapılan yürüyüşte Trump karşıtı sloganlar ağırlık taşırken, Dünya Barış Konseyi Yürütme Sekreteri Tsavdaridis ‘Bu bizim için bir kişi meselesi değil. Bizim meselemiz halk karşıtı, barış karşıtı planları oybirliğiyle onaylayan NATO devletlerinin politikalarının reddedilmesidir” dedi.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de Cumartesi günü düzenlenen NATO karşıtı gösteride yüzlerce kişi paktın karargah binasına yürüdü.

11-12 Temmuz’da yapılacak NATO Zirvesine karşı kentte protesto gösterileri haftasonu başladı. Savaş karşıtı yüzlerce kişi Brüksel’deki NATO karargahına yürüdü. Yürüyüş sırasında “Trump hoş gelmedin”, “NATO oyun bitti”, “NATO’yu durdurun – Savaşı durdurun” yazılı dövizler taşındı.

Yürüyüş sırasında Trump’ın göçmen politikaları da hedefteydi. Af Örgütü yürüyüşe “Ailelerin gözaltına alınmasına son” yazılı pankartla katıldı. Yürüyüşte Filistin ve Küba bayrakları da taşındı.

TSAVDARİDİS: BİZİM MESELEMİZ BİR KİŞİ MESELESİ DEĞİL, NATO DEVLETLERİNİN POLİTİKALARININ REDDEDİLMESİ MESELESİ

Öte yandan Dünya Barış Konseyi’nin Pazar günü düzenlediği NATO karşıtı konferansa dünyanın pek çok ülkesinden temsilci katıldı. Konferans öncesi Cumartesi günkü yürüyüşe katılan Dünya Barış Konseyi Yürütme Sekreteri Iraklis Tsavdaridis, Russia Today’e yaptığı açıklamada, NATO karşıtı etkinliklerde temel hedeflerinin paktın hiçbir zaman barışı savunan bir örgüt olmadığının altını çizmek olduğunu dile getirdi.

Tsavdaridis, NATO’nun dünya barışı ve güvenliğe karşı oluşturduğu tehdidin her geçen gün daha da arttığını dile getirdi. NATO’nun her zaman saldırgan ve savaş kışkırtıcısı bir örgüt olduğunu belirten Tsavdaridis, özellikle son dönemde Baltık Denizi’ne asker yerleştirme, Romanya ve Polonya’daki füze savunma kalkanı planları ve Ortadoğu’da baskılarını artırmasıyla bu özelliklerinin daha da belirgin hale geldiğini ifade etti.

Tüm barış yanlılarının NATO’ya karşı durması gerektiğini belirten Tsavdaridis, Soğuk Savaş artığı bu örgütün dağıtılması gerektiğini ve bunun için de her bir üye devletin NATO’dan çekilmesi için mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Dünya Barış Konseyi Yürütme Sekreteri Tsavdaridis, halkın öfkesinin Trump’a ya da iktidarın vücut bulduğu belli kişilere yönelmesinden çok bu öfkenin, yıllardır savaşları kışkırtan ve tezgahlayan NATO’ya üye devletlerin politikalarına yönelmesi gerektiğini vurguladı.

Tsavdaridis “Bu bizim için bir kişi meselesi, bir kişinin şeytanlaştırılması meselesi değil. Bizim meselemiz halk karşıtı, barış karşıtı planları oybirliğiyle onaylayan NATO devletlerinin politikalarının reddedilmesidir” diye konuştu.