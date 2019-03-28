NATO Genel Sekreteri'nin görev süresi uzatıldı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresi 2022'ye kadar uzatıldı. İkinci defa görev süresi uzatılan Stoltenberg 2014 yılından bu yana NATO Genel Sekreteri görevini sürdürüyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in gelecek yıl dolması beklenen görev süresi NATO üyesi devletlerin ortak kararı ile 30 Eylül 2022'ye kadar uzatıldı.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, müttefiklerin, Genel Sekreter Stoltenberg'in 30 Eylül 2020'de bitmesi öngörülen görev süresini 2022'ye kadar uzattığı bildirildi.

Hakkındaki karar ile "gurur duyduğunu" belirten Stoltenberg açıklamasında "En büyük güvenlik sınamalarıyla karşılaştığımız bu dönemde NATO'yu modernleştirme konusunda müttefiklerle çalışmayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

2014'te Anders Fogh Rasmussen'in yerine bu göreve gelen Stoltenberg'in görev süresi 2017 yılında da uzatılmıştı. NATO'nun 13'üncü genel sekreteri olan Stoltenberg, 2000-2001 ve 2005 ile 2013 yıllarında ülkesi Norveç'te başbakanlık yapmıştı.