Nasrallah'tan Gelecek Hareketi'ne: Ekonomik başarı nerede?

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Gelecek Hareketi'ni eleştirerek, ekonomi konusunda üzerlerine düşeni yapmadıklarını söyledi.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, televizyonda yayımlanan konuşmasında "Yaptığımız bir anlaşma vardı, Hizbullah ülke için savaşacak ve onu koruyacaktı, Gelecek Hareketi ise ekonomiyle ilgilenecekti" dedi.

"Hizbullah 'bunlar benim başarılarım' diyebiliyor. Ülkemizi koruyoruz. İstikrar ve güvenlik 2006'dan beri sürüyor" diyen Nasrallah, Gelecek Hareketi'ni eleştirdi.

"Ekonomi konusunda başarı nerede?" diye soran Nasrallah, "Herkes ekonomik sorunumuz olduğunu, çok fazla borcumuz olduğunu, tarım ve üretim sektörlerinin dip noktada olduğunu kabul ediyor" ifadelerini kullandı.

"Bazılarının söylediği gibi" ekonomiye müdahale niyetleri olmadığın belirten Hizbullah lideri, buna karşın "yönetimdekilerin başarısız olduğunu" söyledi.

MEZHEPÇİLİK ELEŞTİRİSİ

Kimi siyasetçilerin dini sebeplerle kimi sektörlere yardım etmediklerini belirten Nasrallah, "Nasıl bir ülke böyle çalışır? Bunun ABD'nin, Arap ülkelerinin ya da İsrail'in hatası olduğunu söyleyemeyiz. Sorumluluğu biz almalıyız" dedi.

Nasrallah, "Bir bakan kendi mezhebi için, kasabası için, çocukları için çalışıyorsa, onun Lübnan bakanı olduğunu söyleyebilir miyiz?" diye sordu.

Hizbullah lideri 6 Mayıs'ta yapılacak Lübnan seçimleri için destek istedi.