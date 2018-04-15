Nasrallah: ABD saldırısı her açıdan başarısız

Lübnan Hizbullahı lideri Hasan Nasrallah, ABD önderliğinde Suriye'ye yapılan saldırının 'İsrail'in çıkarlarına hizmet etmek dahil her açıdan başarısız olduğunu' söyledi.

Lübnan Hizbullahı lideri Hasan Nasrallah Suriye’ye ABD önderliğindeki saldırının İsrail’in çıkarlarına hizmet etmeyi başaramadığını söyledi. Nasrallah ABD ordusunun saldırıyı sınırlı tuttuğunu çünkü daha geniş çaplı bir saldırının Şam’ın ve müttefiklerinin misillemesine yol açacağının farkında olduğunu belirtti.

Haaretz’in haberine göre, Nasrallah bugün yaptığı açıklamada Suriye’ye yönelik saldırının orduyu (Suriye) terörize etme, direnişçilere yardım etme ve İsrail’in çıkarlarına hizmet etme konusu dahil her açıdan başarısız olduğunu ifade etti.

Suriye ordusunun müttefiki Hizbullah’ın Beyrut hükümetinde de temsilcisi bulunuyor.