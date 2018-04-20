Moody's: Rusya ekonomisi yaptırımlara dayanıklı

Moody's açıklamasında Rusya'nın mali yapısı sebebiyle yaptırımlara karşı dayanıklı olduğu söylendi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD'nin Rusya yaptırımlarına ilişkin açıklama yaparak, Rusya'nın yaptırımlara karşı dayanıklı olduğunu duyurdu.

Açıklamada Rusya'nın güçlü mali yapısı sebebiyle kendisini ABD yaptırımlarından koruyabileceği söylendi.

Kuruluşun açıklamasında Rus bankacılık sisteminin yaptırıma uğrayan şirketler sebebiyle yaşanacak kayıpları atlatabilecek kapasitesi olduğu söylendi.

FİTCH AÇIKLAMASIYLA ZIT

Fitch Ratings tarafından yapılan açıklamada, Rus ekonomisinin ABD yaptırımlarından etkileneceği söyleniyordu.

Açıklamada Rusya'nın olası iktisadi büyümesinin yaptırımlar sebebiyle sınırlanacağı ve yaptırım altındaki şirketlerin ağır hasar alacağı savunuluyordu.

ABD yönetimi Rus oligarklara ve kontrol ettikleri 12 şirkete yönelik yaptırım getirmişti. Rusya bu yaptırımların hukuki olmadığını ve karşılığının verileceğini açıklamıştı.